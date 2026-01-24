Бывший канадский сноубордист арестован по делу о наркотиках

Бывший канадский сноубордист, участник Олимпийских игр 2002 года Райан Веддинг был арестован в Мексике по обвинению в торговле наркотиками.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NBC News.

По информации источника, директор ФБР Каш Патель заявил, что Веддинг подозревается в руководстве преступной организацией и получении доходов от отмывания средств, вырученных от продажи наркотиков. Американские власти считают, что экс-спортсмен являлся членом Синалоанского картеля и более десяти лет скрывался в Мексике, координируя деятельность транснациональной наркосети.

Отмечается, что в 2010 году Веддинг уже был приговорен к четырем годам лишения свободы за продажу наркотиков. На Олимпийских играх 2002 года он занял 24-е место в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому.