Трамп назвал премьера Канады губернатором

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social впервые назвал премьер-министра Канады Марка Карни губернатором, словно тот возглавляет американский штат, а не отдельную страну, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если губернатор Карни думает, что сможет превратить Канаду в "перевалочный пункт" для китайских товаров и продукции, он глубоко ошибается. Китай полностью поглотит Канаду, уничтожив ее бизнес, социальную структуру и привычный образ жизни", - написал глава Белого дома.

Кроме того, американский лидер пообещал, что в случае заключения сделки между Канадой и КНР на всю канадскую продукцию, поступающую в США, будет наложен таможенный тариф в размере 100%.