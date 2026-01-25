Гэтжи рассказал, что сказал Пимблетту после боя

Американский боец ММА Джастин Гэтжи, ставший временным чемпионом UFC в легком весе, рассказал, что именно сказал британцу Пэдди Пимблетт после их поединка на турнире UFC 324, который прошел в Лас-Вегасе, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

По словам Гэтжи, слова в адрес соперника стали ответом на прежние заявления Пимблетта.

"Я хотел его финишировать. Я преподал ему урок. Он говорил, что мое лицо уже не будет прежним после боя, а его лицо никак не изменится. И как только бой закончился, я сказал ему: "Посмотри на свое лицо, ублюдок", - заявил Гэтжи на пресс-конференции после поединка.

В самом бою Гэтжи контролировал ход поединка большую часть времени, несколько раз был близок к досрочному завершению встречи и нанес сопернику серьезный урон. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей со счетом 48-47, 49-46 и 49-46.

После этой победы в активе Джастина Гэтжи стало 27 побед и пять поражений в профессиональной карьере ММА. Для Пэдди Пимблетта это поражение стало первым в UFC, а его общий рекорд теперь составляет 23 победы и четыре поражения.