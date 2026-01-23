Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа,

На трассе Баку-Губа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf,  по предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai Santa Fe столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП есть пострадавшие. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных и профильных служб.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.