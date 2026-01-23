https://news.day.az/society/1811560.html

Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа, есть пострадавшие

На трассе Баку-Губа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, по предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai Santa Fe столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП есть пострадавшие. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных и профильных служб.