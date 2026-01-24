Трамп раскрыл правду о секретном оружии при похищении Мадуро

При похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги США использовали секретное дезориентирующее оружие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал в интервью New York Post.

По его словам, при атаке на Венесуэлу и похищение ее лидера было использовано дезориентирующее оружие, подавившее возможность запуска ракет по американским вертолетам и самолетам. Президент США отметил, что ему нельзя рассказывать подробности об этом оружии. Трамп подчеркнул, что Венесуэле так и не удалось запустить свои ракеты. "У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу", - сказал он.