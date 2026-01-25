Стармер и Трамп созвонились по поводу Украины и Арктики

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по телефону обсудил с президентом США Дональдом Трампом прекращение огня в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает канцелярия главы правительства Соединенного Королевства.

Политики сошлись в том, что в этом направлении необходим прогресс, говорится в пресс-релизе. В разговоре с американским лидером Стармер подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины международными партнерами и защиты от атак РФ.

"Лидеры также обсудили необходимость усиления безопасности в Арктике, и премьер-министр заявил, что это является абсолютным приоритетом для его правительства", - отмечается в заявлении.