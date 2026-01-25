Хаменеи спрятался в бункере

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи скрывается в бункере в Тегеране на фоне подготовки республики к возможному нападению со стороны США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила The Times of Israel.

В материале говорится, что Хаменеи ушел в подполье после того, как высокопоставленные чиновники оценили "возросший риск потенциального нападения со стороны США" в связи с переброской значительных военных сил в регион.

Бункер верховного лидера Ирана укреплен и содержит систему "взаимосвязанных туннелей", отмечает Iran International. Сколько он там находится, не уточняется.

По данным сайта, пока Хаменеи скрывается, его третий сын, Масуд Хаменеи, взял на себя повседневное управление офисом верховного лидера и служит "главным каналом связи" с лидерами правительства.