Нурмагомедов победил Фигейреду на UFC 324

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе (США) прошел первый номерной турнир года UFC 324, в рамках предварительного карда которого россиянин Умар Нурмагомедов встретился с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Таким образом, на счету россиянина стало 20 побед в смешанных единоборствах при одном поражении.

Отметим, что на официальной процедуре взвешивания Фигейреду не уложился в установленный весовой лимит. В результате нарушения регламента бразилец обязан перечислить Нурмагомедову 25 процентов своего гонорара за этот поединок.