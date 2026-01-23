В Азербайджане выявлены и закрыты опасные интернет-страниц

В 2025 году были заблокированы 954 сайта, аккаунта и страницы в социальных сетях, пропагандирующие религиозный радикализм и криминальный образ жизни.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете, представленном сегодня на коллегии в Министерстве внутренних дел, посвященной итогам 2025 года.

Согласно отчету, были выявлены и заблокированы 769 ресурсов, занимавшихся онлайн-продажей наркотических средств, 272 ресурса, распространявших порнографические материалы, 189 ресурсов, распространявших вирусы, наносящие вред компьютерным системам, а также 1 131 ресурс, организовывавший незаконные спортивные ставки. В целом было обнаружено и заблокировано 3 315 сайтов, аккаунтов и страниц в социальных сетях.