Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии кабмину республики

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции отклонили резолюцию о недоверии правительству, поданную левой оппозицией. Об этом на заседании палаты сообщила ее спикер Яэль Брон-Пиве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За проголосовали 269 депутатов, большинство не достигнуто, резолюция не принята", - сказала Брон-Пиве, выступление которой транслировалось на сайте Нацсобрания, подводя итоги голосования по резолюции левой партии "Неподчинившаяся Франция". Для принятия резолюции было необходимо абсолютное большинство в 289 из 577 голосов.

В ближайшее время ожидается подведение итогов голосования по аналогичной резолюции, поданной правой партией "Национальное объединение". Однако, учитывая традиционный отказ левых партий голосовать за резолюции "правых", у этого документа нет шансов на принятие.

Ранее левая партия "Неподчинившаяся Франция" внесла в парламент резолюцию о недоверии кабмину после того, как премьер-министр республики Себастьен Лекорню принял закон о бюджете под ответственность кабмина без голосования в парламенте в соответствии с частью 3 статьи 49 Конституции Франции.

Лекорню ранее обещал не применять это положение основного закона, но спустя несколько раундов парламентских дебатов, которые завершились провалом, заявил, что будет вынужден идти на крайние меры. Он подчеркнул, что обсуждение законопроекта о бюджете в парламенте было заблокировано левой партией "Неподчинившаяся Франция" и правым "Национальным объединением", что, по мнению главы кабмина, не позволило принять бюджет в срок.

В своем законе о бюджете на 2026 год правительство рассчитывает сократить расходы во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на 6,7 млрд евро.