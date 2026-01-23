Сахиба Гафарова о сотрудничестве в рамках международных парламентских организаций

На сегодняшней встрече были обсуждены и связи между парламентами Азербайджана и Испании.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на брифинге, проведённом совместно с находящейся в стране с визитом председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь Сосиас.

Спикер отметила, что в ходе встречи была подчеркнута важность взаимных визитов членов парламентов и делегаций.

"С другой стороны, большое значение имеют сотрудничество и взаимная поддержка в рамках международных парламентских организаций. Мы с Франсиной Арменголь Сосиас с удовлетворением отметили нашу встречу и обсуждения, состоявшиеся в рамках 11-го Саммита спикеров парламентов стран "Большой двадцатки" в городе Кейптаун Южно-Африканской Республики. Несомненно, существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения связей между нашими парламентами. И визит председателя Конгресса депутатов Испании подтверждает наше намерение воспользоваться этими возможностями", - сказала Сахиба Гафарова.