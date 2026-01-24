Баку сокращает сроки доставки китайских грузов по Среднему коридору

В начале 2026 года среднее время транзита по железнодорожному маршруту Среднего коридора между Китаем и Азербайджаном сократилось, сообщили в компании Beijing Cross-Eurasia International Logistics. Сегодня это подтверждает не только цифры на табло логистических операторов, но и растущий интерес Китая к Баку как к стратегическому транзитному узлу между Азией и Европой.

По данным компании, средний срок доставки грузов по маршруту Сиань-Баку в январе 2026 года составил 16 дней - на день меньше, чем в декабре 2025-го. Несмотря на то, что количество поездов немного уменьшилось (в январе было отправлено восемь составов против одиннадцати в декабре), сам факт ускорения транзита говорит о повышении эффективности маршрута и укреплении доверия китайских компаний к азербайджанской логистике.

Средний коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут, активно развивает мультимодальные перевозки с 2019 года. Только за 2025 год по нему было выполнено более 400 рейсов, включая новые сервисы из Пекина, Шэньчжэня, Цзиньхуа и Иу. Модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2024 году увеличила ее пропускную способность с 1 до 5 миллионов тонн в год, что позволило ускорить транзит и увеличить объемы перевозок. Уже в начале 2026 года первый поезд года прибыл в Баку за рекордные 11 дней.

Для Китая Средний коридор становится важной альтернативой традиционным маршрутам через Россию или морские пути. Азербайджан в этой схеме выступает не просто транзитной страной, а настоящей логистической платформой: здесь сосредоточены мультимодальные терминалы, каспийский переход и решения для мониторинга грузоперевозок в реальном времени. В сочетании с политической стабильностью и многовекторной внешней политикой Баку предоставляет Китаю короткий и безопасный путь на европейские рынки.

Рост значения Среднего коридора отмечают и международные аналитики. Согласно Moody's, объем грузоперевозок по маршруту в январе-сентябре 2025 года вырос на 6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 2,65 млн тонн. Китай же подтверждает приверженность развитию маршрута многомиллиардными инвестициями в инфраструктуру Центральной Азии. В октябре 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве между "Азербайджанскими железными дорогами" и китайским портом Сиань, охватывающий расширение мультимодальных перевозок и цифровой мониторинг контейнеров. Сегодня около 40% грузов, прибывающих в Бакинский порт, имеют китайское происхождение.

Все это превращает Азербайджан в ключевой узел инициативы "Один пояс, один путь" и стратегически важную точку Среднего коридора. Для Китая Баку - это надежный "мост" в Европу, для самой страны - инструмент укрепления международного экономического влияния и привлечения инвестиций. Ускорение транзита - не просто цифра: это знак того, что Азербайджан уверенно закрепляет свой статус ворот из Азии в Европу, а Средний коридор становится одним из самых эффективных и безопасных маршрутов евразийской торговли.