Китай запустил новый транскаспийский грузовой маршрут в Азербайджан

Тяньцзинь официально запустил новый грузовой маршрут через Каспийское море в направлении Азербайджана. Первый железнодорожный состав по линии Китай-Центральная Азия-Азербайджан отправился из северного китайского мегаполиса в Баку, доставляя партию грузов, включая трубы из нержавеющей стали и бытовую технику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xinhua, поезд, обслуживаемый компанией China Railway Beijing Group, покидает территорию Китая через погранпереход Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, после чего следует транзитом через Казахстан. Завершающим этапом маршрута становится морская перевозка через Каспийское море с последующим прибытием в Баку.

Как отметил представитель Тяньцзиньского контейнерного центра Ян Цзюнюн, запуск новой линии формирует стабильный и эффективный транспортный канал, напрямую связывающий Тяньцзинь с Азербайджаном, Казахстаном и рядом других стран региона. По его словам, маршрут протяженностью около 7 тысяч километров преодолевается примерно за 20 дней, что позволяет сократить время доставки почти на 10 дней по сравнению с традиционными морскими перевозками.

Баку при этом выступает ключевым логистическим узлом в рамках транскаспийского международного мультимодального транспортного коридора. После прибытия грузов из Тяньцзиня товары могут оперативно перенаправляться в другие страны и регионы.

Отмечается, что в 2025 году контейнерная станция Тяньцзиня обслужила 390 грузовых поездов по направлениям Китай - Европа и Центральная Азия. Это на 38 процентов больше по сравнению с показателями предыдущего года, что отражает устойчивый рост сухопутных и мультимодальных перевозок по евразийскому направлению.