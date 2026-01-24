Румыния и Азербайджан могут начать сотрудничать в защите телеком-инфраструктуры

Ключевая цель Меморандума о взаимопонимании (MoU), подписанного между Национальным управлением по администрированию и регулированию связи Румынии (ANCOM) и Азербайджанским Агентством информационно-коммуникационных технологий (ICTA), - установить необязывающую рамочную основу для двустороннего сотрудничества в сферах электронных коммуникаций, почтовых услуг и управления радиочастотным спектром.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявили в Национальном управлении по администрированию и регулированию связи Румынии.

Отмечается, что в рамках документа обе организации намерены укреплять двусторонний диалог, обмениваться информацией и передовым опытом, а также проводить совместные технические и регуляторные мероприятия с соблюдением национального законодательства и международных обязательств.

"На данном этапе меморандум не определяет конкретные проекты или график их реализации, что обеспечивает гибкость и позволяет согласовывать будущие инициативы по взаимному согласию и с учетом ресурсов. В числе возможных форм сотрудничества - встречи, семинары, обучающие программы, обмен опытом и участие в международных обсуждениях регуляторных вопросов.", - сообщили в управлении.

Особое внимание в документе уделено безопасности и устойчивости телекоммуникационных сетей и услуг. Меморандум открывает возможности для укрепления готовности к вызовам, включая киберриски и чрезвычайные ситуации, в рамках полномочий каждой из сторон.

Напомним, что MoU был подписан 18 ноября 2025 года президентом ANCOM Валериу Штефан Згоня и председателем Совета директоров ICTA Азербайджана Наилем Мардановым.