Новое правительство Таиланда рассмотрит участие в «Совете мира» Новое правительство Таиланда рассмотрит вопрос участия страны в "Совете мира" президента США Дональда Трампа после выборов. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на премьера-министра и министра внутренних дел Таиланда Анутхина Чанвиракуна.
Новое правительство Таиланда рассмотрит вопрос участия страны в "Совете мира" президента США Дональда Трампа после выборов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на премьера-министра и министра внутренних дел Таиланда Анутхина Чанвиракуна.
"Временное правительство заявило, что не может обязать Таиланд участвовать в мирной инициативе под руководством США, и оставило это решение полностью на усмотрение следующей администрации", - говорится на официальной странице издания в соцсети в Х.
