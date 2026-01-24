Новое правительство Таиланда рассмотрит участие в «Совете мира»

Новое правительство Таиланда рассмотрит вопрос участия страны в "Совете мира" президента США Дональда Трампа после выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на премьера-министра и министра внутренних дел Таиланда Анутхина Чанвиракуна.

"Временное правительство заявило, что не может обязать Таиланд участвовать в мирной инициативе под руководством США, и оставило это решение полностью на усмотрение следующей администрации", - говорится на официальной странице издания в соцсети в Х.