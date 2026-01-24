ВС США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли удар по судну, задействованному в наркотрафике.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Южное командование страны в соцсети X.

"По распоряжению министра обороны Пита Хегсета объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный удар по судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими", - отмечается в сообщении.

По данным разведки, судно следовало по маршрутам, используемым для перевозки наркотиков, и участвовало в операциях по обороту запрещенных веществ.

В результате атаки двое наркоторговцев погибли, один выжил, уточнило командование.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные планируют удары по наземным целям наркоторговцев.