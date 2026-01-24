iPhone 17 обошел iPhone Air по продажам

Общее количество активированных iPhone Air в Китае в настоящее время составляет менее 200 000, что подтверждает предыдущую информацию о продажах, которые оказались ниже ожидаемых, передает Day.Az.

Для сравнения, у iPhone 17 более 4,8 миллионов активированных устройств, у iPhone 17 Pro - более 4,9 миллионов, а у iPhone 17 Pro Max - более 8,26 миллионов.

Ранее сообщалось, что если на старте iPhone Air предлагался по цене 7 499 юаней (1075 долларов), то сейчас устройство можно найти уже за 5 499 юаней (788 долларов). Таким образом, снижение составило около 27%.

iPhone Air сочетает премиальный, облегченный дизайн с мощностью топовых iPhone, предлагая самый тонкий корпус в истории линейки (около 5.6 мм), однако некоторые критикуют новинку за одинарную камеру и небольшой аккумулятор.