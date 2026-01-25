Иран увеличил закупки электроэнергии из Азербайджана

За январь-ноябрь прошлого года из Азербайджана в Исламскую Республику Иран было экспортировано примерно 34,453 млн кВт⋅ч электроэнергии.

Согласно данным, полученным Day.Az в Государственном комитете статистики, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил около 979 тыс. долларов США. Экспорт электроэнергии в Иран по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос на 2,4% как в физическом выражении (на 806 тыс. кВт⋅ч), так и в стоимостном (на 23 тыс. долларов).

В то же время за первые 11 месяцев 2025 года Иран поставил Азербайджану 31,951 млн кВт⋅ч электроэнергии на сумму 908 тыс. долларов США. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизился на 1,1% в стоимостном выражении (на 10 тыс. долларов) и на 1,2% в физическом объеме (на 380 тыс. кВт⋅ч).

Отметим, что за январь-ноябрь 2025 года Азербайджан экспортировал в целом в четыре страны - Россию, Грузию, Иран и Турцию - 1,221 млрд кВт⋅ч электроэнергии на сумму 69,7 млн долларов США.

Также за отчетный период Азербайджан импортировал из России, Грузии и Ирана 167,5 млн кВт⋅ч электроэнергии на общую сумму 7,2 млн долларов США.