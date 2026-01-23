https://news.day.az/society/1811469.html Начинаются зимние каникулы для школьников - С этой даты Начинаются зимние каникулы для школьников. Как сообщает Day.Az, согласно решению Кабинета Министров "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", зимние каникулы школьников традиционно приходятся на последнюю неделю января.
Как сообщает Day.Az, согласно решению Кабинета Министров "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", зимние каникулы школьников традиционно приходятся на последнюю неделю января.
В 2025-2026 учебном году зимние каникулы также охватят период с 27 по 31 января.
После окончания каникул, поскольку 1 февраля приходится на воскресенье, учащиеся начнут второе полугодие со 2 февраля.
