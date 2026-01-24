Педро Гомеш попрощался с "Кяпазом"

Педро Гомеш объявил о расставании с "Кяпазом" и завершении своего этапа в гянджинском клубе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист опубликовал прощальное сообщение в Instagram, где поблагодарил команду, тренерский штаб и болельщиков за время, проведенное в Гяндже.

"Пришло время попрощаться с "Кяпазом" и закрыть эту страницу. Хочу поблагодарить всех партнеров по команде, тренерский штаб и болельщиков, которые были рядом со мной в Гяндже. Для меня было большой честью защищать цвета этого клуба и носить эту форму. Желаю всем только самого лучшего", - написал Гомеш.