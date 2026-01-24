Стала известна дата проведения следующего раунда переговоров в Абу-Даби

Начало следующего раунда переговоров с участием представителей США, России и Украины запланировано на 1 февраля в Абу-Даби.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ранее мы сообщали, что в Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины.