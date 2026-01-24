https://news.day.az/world/1811720.html Стала известна дата проведения следующего раунда переговоров в Абу-Даби Начало следующего раунда переговоров с участием представителей США, России и Украины запланировано на 1 февраля в Абу-Даби. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Ранее мы сообщали, что в Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины.
Стала известна дата проведения следующего раунда переговоров в Абу-Даби
Начало следующего раунда переговоров с участием представителей США, России и Украины запланировано на 1 февраля в Абу-Даби.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее мы сообщали, что в Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре