В Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины

Переговоры по Украине в Абу-Даби завершились. Продолжения 24 января не будет, делегации разъезжаются.

Как передает Day.Az, об этом сообщил источник ТАСС.

"Завершены", - подтвердил собеседник агентства окончание переговоров по Украине в Абу-Даби.

На уточняющий вопрос, возможно ли 24 января продолжение переговоров, источник ответил отрицательно.

"Нет, не будет. Команды разъезжаются", - добавил он.