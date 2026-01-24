https://news.day.az/world/1811709.html В Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины Переговоры по Украине в Абу-Даби завершились. Продолжения 24 января не будет, делегации разъезжаются. Как передает Day.Az, об этом сообщил источник ТАСС. "Завершены", - подтвердил собеседник агентства окончание переговоров по Украине в Абу-Даби.
В Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины
Переговоры по Украине в Абу-Даби завершились. Продолжения 24 января не будет, делегации разъезжаются.
Как передает Day.Az, об этом сообщил источник ТАСС.
"Завершены", - подтвердил собеседник агентства окончание переговоров по Украине в Абу-Даби.
На уточняющий вопрос, возможно ли 24 января продолжение переговоров, источник ответил отрицательно.
"Нет, не будет. Команды разъезжаются", - добавил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре