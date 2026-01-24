Президентом Болгарии впервые стала женщина

Пост президента Болгарии впервые в истории заняла женщина. Илияна Йотова официально вступила в должность, сменив Румена Радева.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Предыдущий президент Румен Радев заявил, что хочет содействовать выходу Болгарии из глубокого политического кризиса, и подал в отставку 19 января. Конституционный суд утвердил освобождение от должности, полномочия Радева официально прекращены. Экс-глава страны планирует принять участие в досрочных парламентских выборах.

61-летняя Илияна Йотова - 33-й президент Болгарии. Ранее она была вице-президентом. На новом посту ей предстоит определить дату выборов после консультаций с парламентскими партиями. Эти выборы станут уже восьмыми за последние пять лет. Они связаны с неспособностью парламентских сил сформировать новое правительство.В 2007-2017 годах Йотова была депутатом Европарламента. Её деятельность была сосредоточена на борьбе с терроризмом, вступлении Болгарии в Шенген и решении миграционного кризиса. На посту вице-президента Йотова уделяла особое внимание болгарским общинам за границей и изучению болгарского языка.