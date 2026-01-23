Вниманию водителей

- За это можно получить штраф в 50 манатов

Техническое состояние автомобилей, особенно исправность световых приборов, является одним из основных условий безопасности дорожного движения.

Но какая ответственность ожидает водителя в случае выявления неисправности в световых приборах автомобиля и может ли в таком случае быть применен штраф?

Как передает Day.Az, комментируя тему для konkret.az, юрист Таги Гусейнов отметил, что данный вопрос регулируется Кодексом об административных правонарушениях.

"В статье 342.5 Кодекса указано, что если при проверке сотрудниками дорожной полиции будет выявлена неисправность какого-либо светового прибора автомобиля и эту неисправность невозможно устранить на месте, водитель может быть оштрафован на 50 манатов".

Юрист подчеркнул, что если водитель сможет устранить неисправность во время проверки, в этом случае состав административного правонарушения отсутствует и штраф не применяется.

Отметим, что исправное состояние световых приборов автомобиля имеет важное значение как для безопасности дорожного движения, так и для безопасности других участников движения.