Xiaomi втайне разрабатывает аналог Apple AirTag

Компания Xiaomi готовит собственный трекер для поиска вещей, который станет аналогом Apple AirTag.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает GizmoChina.

Устройство под названием Xiaomi Tag уже находится в разработке, а подтверждения этому были обнаружены в системных файлах HyperOS.

Информацией поделился инсайдер Кацпер Скшипек, который нашел упоминания Xiaomi Tag в коде операционной системы. Эти данные указывают на то, что компания действительно работает над устройством и, вероятно, сначала представит его на рынке материкового Китая, что соответствует обычной стратегии Xiaomi по запуску новых продуктов.

Ожидается, что внешний вид трекера будет напоминать Samsung Galaxy SmartTag 2. По предварительным данным, Xiaomi Tag выйдет в двух версиях: одна с поддержкой технологии Ultra-Wideband для более точного определения местоположения на близком расстоянии, другая - только с Bluetooth. В качестве источника питания в обоих вариантах предполагается использование батарейки CR2032.

Данные из HyperOS также раскрывают принципы работы устройства. Пользователю будет достаточно снять защитную наклейку с корпуса и поднести трекер к смартфону для автоматического сопряжения. После этого станет доступен просмотр местоположения на карте, уведомления о потере предмета и управление функциями безопасности, включая возможность отключать предупреждения о "неизвестном трекере" для доверенных пользователей.