Из автобусов "BakuBus" украли катализаторы

С автобусов, принадлежащих компании "BakuBus", были украдены катализаторы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, по данному факту к уголовной ответственности привлечены два человека.

Выяснилось, что катализаторы были украдены с автобусов марки "Iveco", находившихся на автопарках "BakuBus" в поселке Зыг Сураханского района, а также в поселке Бузовна Хазарского района.

В результате кражи катализаторов в общей сложности с 31 автобуса компании "BakuBus" был причинен значительный материальный ущерб.

Эти автобусы были доставлены в Баку в 2015 году в связи с Европейскими играми. С 2022 года их эксплуатация была приостановлена из-за крайне ограниченного количества запасных частей на вторичном рынке. Именно по этой причине в Баку был создан завод по производству таких запчастей и планировалось возобновить эксплуатацию автобусов.

Часть указанных автобусов хранилась в гараже на территории, известной как Албалылыг, другая часть - в гараже в Зыге. Примечательно, что лица, совершившие кражу, работали в компании, которая выиграла тендер, объявленный "BakuBus" на обеспечение охраны гаражей.

Преступление было раскрыто позднее, во время проведения технического осмотра автобусов.

Отметим, что по данному уголовному делу охранники по имени Шамистан и Гасан были приговорены к 2 годам лишения свободы.