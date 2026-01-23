Сахиба Гафарова о важности парламентской дипломатии в развитии двусторонних отношений

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь выступили с заявлением для прессы после двусторонней встречи.

Как сообщает Day.Az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что в последнее время между нашими странами наблюдается активный политический диалог. По ее словам, это создает возможность для детального обсуждения текущего состояния и перспектив двусторонних связей.

Отметив, что на сегодняшней двусторонней встрече обсуждались связи между парламентами, Сахиба Гафарова сказала, что стороны подчеркнули значение взаимных визитов членов парламентов и отдельных делегаций.

Председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь отметила также в своем заявлении для прессы, что на встрече состоялись конструктивные, тесные и полезные дискуссии. При этом она заявила, что для нее большая честь находиться в Азербайджане в качестве председателя Конгресса депутатов Испании. По ее убеждению, этот визит служит цели укрепления связей между двумя странами. Председатель Конгресса сказала, что Испания стремится к дальнейшему укреплению общих ценностей между двумя странами и созданию возможностей для диалога на высоком уровне. Парламентская дипломатия является важным инструментом повышения взаимопонимания и доверия между странами и содействия региональной стабильности.

Выражая высокую оценку Испанией прогресса, достигнутого в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после договоренностей, подписанных на встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года, Франсина Арменголь выразила надежду, что при создании соответствующих условий этот процесс приведет к мирному соглашению, которое положит конец продолжавшемуся на протяжении десятилетий конфликту в Карабахском регионе, а также откроет новый период прогресса и сотрудничества.

Она также отметила, что четко выражена общая воля к углублению двусторонних связей между Испанией и Азербайджаном. На встрече также были высказаны мнения о важности расширения рамок существующих соглашений, таких как меморандумы о взаимопонимании в области туризма и образования. Председатель Конгресса депутатов заявила, что обе страны работают вместе над укреплением связей между парламентами. В то же время наши страны договорились работать над развитием "зеленой" энергетики.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Мы должны и дальше укреплять наше сотрудничество. Депутаты с обеих сторон проделывают большую работу по укреплению связей между парламентами", - подчеркнула председатель Конгресса депутатов Испании.