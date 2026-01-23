В МИД Азербайджана обозначили основные приоритеты на 2026 год

23 января в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики под руководством министра Джейхуна Байрамова состоялось расширенное заседание коллегии.

Об этом Day.Az сообщили в МИД.

В заседании приняли участие руководящий состав министерства и руководители структурных подразделений.

В ходе заседания коллегии были обсуждены работа, проведенная министерством иностранных дел в 2025 году в соответствии с внешнеполитической линией, определенной Президентом Азербайджанской Республики, основные приоритеты на 2026 год, вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, экономическая, климатическая и гуманитарная дипломатия, усилия по оказанию международной помощи, дипломатическая деятельность в постконфликтный период, работа по защите прав и свобод граждан Азербайджана за рубежом, а также организация деятельности министерства иностранных дел, и даны соответствующие поручения.