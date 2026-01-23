https://news.day.az/world/1811568.html Участники встречи по Украине в Абу-Даби доложат результаты в столицы Стороны встречи по Украине в Абу-Даби доложат о промежуточных итогах переговоров в столицы. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник. Отмечается, что консультации на 23 января завершились.
Участники встречи по Украине в Абу-Даби доложат результаты в столицы
Стороны встречи по Украине в Абу-Даби доложат о промежуточных итогах переговоров в столицы.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник.
Отмечается, что консультации на 23 января завершились.
"По традиции промежуточные этапы будут доложены в столицы, - сказал собеседник. - На сегодня консультации завершены, продолжатся завтра".
Ранее мы сообщали, что стали известны промежутночные итоги переговоров США-Украина-Россия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре