Участники встречи по Украине в Абу-Даби доложат результаты в столицы

Стороны встречи по Украине в Абу-Даби доложат о промежуточных итогах переговоров в столицы.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник.

Отмечается, что консультации на 23 января завершились.

"По традиции промежуточные этапы будут доложены в столицы, - сказал собеседник. - На сегодня консультации завершены, продолжатся завтра".

Ранее мы сообщали, что стали известны промежутночные итоги переговоров США-Украина-Россия.