Стали известны детали переговоров США-Украина-Россия
Буферные зоны и механизмы контроля затрагиваются на переговорах между Россией, США и Украиной в ОАЭ.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник.
"Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее мы сообщали, что в Абу-Даби продолжаются переговоры США-Украина-РФ.
