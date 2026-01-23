Стали известны детали переговоров США-Украина-Россия

Буферные зоны и механизмы контроля затрагиваются на переговорах между Россией, США и Украиной в ОАЭ.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник.

"Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее мы сообщали, что в Абу-Даби продолжаются переговоры США-Украина-РФ.