В Абу-Даби начались переговоры США-Украина-РФ

Как передает Day.Az, об этом сообщают американские журналисты.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Американскую - спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.