https://news.day.az/world/1811460.html В Абу-Даби начались переговоры США-Украина-РФ В Абу-Даби начались переговоры США-Украина-РФ Как передает Day.Az, об этом сообщают американские журналисты. Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Американскую - спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
В Абу-Даби начались переговоры США-Украина-РФ
В Абу-Даби начались переговоры США-Украина-РФ
Как передает Day.Az, об этом сообщают американские журналисты.
Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Американскую - спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре