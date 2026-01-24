В России спасли водолаза после 20 часов в ледяной воде

На Сахалине спасли водолаза, который 20 часов провел в ледяной воде.

Как передает Day.Az, 50-летнего мужчину обнаружили живым в море спустя почти сутки после начала масштабной поисковой операции. Сейчас он чувствует себя хорошо, сообщает МЧС Сахалинской области.

Известно, что он работал в море вместе с коллегой примерно в двух километрах от берега у порта Корсаков. Информация о его исчезновении появилась вечером в пятницу.

С наступлением рассвета мужчину начали искать в Анивском заливе. Специалисты думали, что водолаза унесло течением. В 12 дня по местному времени мужчину заметили с проходящего судна "Иван Капралов". Экстремала подняли на борт, к счастью, он был жив.

По предварительным данным, состояние спасенного удовлетворительное, и он не нуждается в срочной медицинской помощи.