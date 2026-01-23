Существуют хорошие возможности для расширения сотрудничества с Испанией и охвата новых направлений

Существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между Испанией и Азербайджаном и охвата новых направлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь Сосиас.

"С другой стороны, большое значение имеют сотрудничество и взаимная поддержка в рамках международных парламентских организаций. Мы с Франсиной Арменголь Сосиас с удовлетворением отметили нашу встречу и обсуждения, состоявшиеся в рамках 11-го Саммита спикеров парламентов стран "Большой двадцатки" в городе Кейптаун Южно-Африканской Республики. Несомненно, существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения связей между нашими парламентами. И визит председателя Конгресса депутатов Испании подтверждает наше намерение воспользоваться этими возможностями", - отметила Сахиба Гафарова.

Напомним, что Председатель Конгресса Депутатов Королевства Испании Франсина Арменголь Сосиас 22 января прибыла в Азербайджан с официальным визитом.