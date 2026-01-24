https://news.day.az/world/1811619.html В США допустили выход одной провинции из состава Канады Министр финансов США Скотт Бессент назвал канадскую провинцию Альберта естественным партнером Соединенных Штатов на фоне возможного референдума по ее отделению от Канады. Об этом он высказался в интервью правому активисту Джеку Пособецу, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В США допустили выход одной провинции из состава Канады
Министр финансов США Скотт Бессент назвал канадскую провинцию Альберта естественным партнером Соединенных Штатов на фоне возможного референдума по ее отделению от Канады.
Об этом он высказался в интервью правому активисту Джеку Пособецу, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Бессент отметил, что Альберта богата природными ресурсами, а ее жители - независимые люди.
"Ходят слухи о возможном проведении референдума о том, хотят ли они оставаться в составе Канады... Люди хотят суверенитета", - уточнил министр.
