Китай вошел в четверку крупнейших торговых партнеров Азербайджана

В 2025 году объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 4,874 млрд долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился на 1,1 млрд долларов, или на 30,2%.

Согласно данным ведомства, на долю Китая пришлось 9,86% общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял четвертое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществлял наибольший объем торговых операций.

В отчетном периоде экспорт из Азербайджана в Китай составил 84,362 млн долларов, что на 64,7 млн долларов, или в 4,3 раза, больше по сравнению с предыдущим годом.

В то же время импорт продукции из Китая в Азербайджан достиг 4,790 млрд долларов, увеличившись на 1,1 млрд долларов, или на 28,6% по сравнению с 2024 годом. По итогам отчетного периода Китай стал крупнейшим поставщиком импортной продукции в Азербайджан.

Отметим, что в 2025 году объем внешней торговли Азербайджана с зарубежными странами составил 49,423 млрд долларов, что на 1,810 млрд долларов, или на 3,8%, больше, чем годом ранее.

При этом на экспорт пришлось 25,043 млрд долларов, на импорт - 24,380 млрд долларов. За год объем экспорта сократился на 1,5 млрд долларов, или на 5,7%, тогда как импорт вырос на 3,322 млрд долларов, или на 15,8%.

По итогам года во внешней торговле Азербайджана сложилось положительное сальдо в размере 663 млн долларов, что на 4,833 млрд долларов, или в 8,3 раза, меньше по сравнению с предыдущим годом.