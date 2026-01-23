В Европе заявили о «пост-давосском» мировом порядке

В Европе считают, что после Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе наступил новый мировой порядок, который определяется недостатком доверия стран Запада друг к другу. Об этом пишет газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что ситуация вокруг Гренландии изменила мир, страны Запада больше не доверяют друг другу.

"Один из чиновников обозначил новую действительность как "пост-давосский" мир. Оно [доверие] не вернется", - говорится в сообщении.