Снег и морозы ожидаются в феврале

Последний месяц зимы - февраль - обычно сопровождается неустойчивой погодой, колебаниями температуры, а также снегом и морозами. Особенно на фоне резких климатических изменений, наблюдаемых в последние годы, вероятность сильных снегопадов, метелей и суровых морозов в феврале этого года является одним из главных вопросов, волнующих граждан.

Интересно, запомнится ли февраль в Баку и на Абшероне суровыми зимними днями?

Как передает Day.Az, эксперт по вопросам погоды и климата Джавид Гусейнов в комментарии для konkret.az отметил, что согласно долгосрочным прогнозам погоды, в Баку и на Абшеронском полуострове в течение февраля будет наблюдаться переменная погода.

"Начало месяца будет относительно мягким и стабильным. Поскольку будут преобладать южные ветры, вероятность снега очень низкая, в основном ожидается погода без осадков. Вторая декада февраля (11-20 февраля) считается самым переменчивым и холодным периодом. В Баку с усилением северо-западных ветров (хазри) ожидается резкое похолодание. С середины этой декады (примерно в период с 14 по 18 февраля) высока вероятность перехода осадков сначала в мокрый снег, а затем в снег. В более высоких районах города (Ени Гюнешли, Ясамал, Бадамдар) возможно образование снежного покрова", - отметил Гусейнов.

По словам Гусейнова, в последней декаде февраля будет наблюдаться борьба между "ложной весной" и холодными волнами.

"Ожидаются колебания температур. В течение нескольких дней температура может повыситься до 15 °C, после чего возможна кратковременная волна дождливой и холодной ветреной погоды. Вероятность снегопадов относительно невысока".

