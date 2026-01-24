https://news.day.az/tourism/1811697.html

Сотни туристов не могут вылететь с Кубы из-за проблем с самолетом

Несколько сотен туристов не могут улететь с Кубы из-за предварительно неисправного самолета. Как передает Day.Az, об этом сообщает Life.ru. Как рассказали туристы, им сообщили, что самолет неисправен и специалисты устраняют поломки. При этом им не предоставили запасной борт, а их рейс пропал с онлайн-табло.