https://news.day.az/tourism/1811697.html Сотни туристов не могут вылететь с Кубы из-за проблем с самолетом Несколько сотен туристов не могут улететь с Кубы из-за предварительно неисправного самолета. Как передает Day.Az, об этом сообщает Life.ru. Как рассказали туристы, им сообщили, что самолет неисправен и специалисты устраняют поломки. При этом им не предоставили запасной борт, а их рейс пропал с онлайн-табло.
Уточняется, что пассажиры планируют писать коллективную жалобу.
