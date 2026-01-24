https://news.day.az/society/1811691.html

В Нефтчалинском районе столкнулись два автомобиля - есть погибший

В результате ДТП в Нефтчалинском районе погиб подросток, его брат получил ранения. Как передает Day.Az, на территории села Ашагы Сурра столкнулись автомобили "Mercedes Sprinter" и "ВАЗ-2106". Находившийся в автомобиле "ВАЗ-2106" житель Нефтчалы, Алекберов Мурад Сабир оглу (2011 г.р.) скончался по дороге в больницу.