https://news.day.az/society/1811691.html В Нефтчалинском районе столкнулись два автомобиля - есть погибший В результате ДТП в Нефтчалинском районе погиб подросток, его брат получил ранения. Как передает Day.Az, на территории села Ашагы Сурра столкнулись автомобили "Mercedes Sprinter" и "ВАЗ-2106". Находившийся в автомобиле "ВАЗ-2106" житель Нефтчалы, Алекберов Мурад Сабир оглу (2011 г.р.) скончался по дороге в больницу.
В Нефтчалинском районе столкнулись два автомобиля - есть погибший
В результате ДТП в Нефтчалинском районе погиб подросток, его брат получил ранения.
Как передает Day.Az, на территории села Ашагы Сурра столкнулись автомобили "Mercedes Sprinter" и "ВАЗ-2106". Находившийся в автомобиле "ВАЗ-2106" житель Нефтчалы, Алекберов Мурад Сабир оглу (2011 г.р.) скончался по дороге в больницу. Его 16-летний брат был госпитализирован в Нефтчалинскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре