В Нефтчалинском районе столкнулись два автомобиля

В результате ДТП в Нефтчалинском районе погиб подросток, его брат получил ранения.

Как передает Day.Az, на территории села Ашагы Сурра столкнулись автомобили "Mercedes Sprinter" и "ВАЗ-2106". Находившийся в автомобиле "ВАЗ-2106" житель Нефтчалы, Алекберов Мурад Сабир оглу (2011 г.р.) скончался по дороге в больницу. Его 16-летний брат был госпитализирован в Нефтчалинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.