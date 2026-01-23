Консультативный совет религиозных конфессий Азербайджана направил обращение Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

"Многоуважаемый господин Президент,

Хвала Всевышнему за то, что Он даровал нам счастье поздравить Ваше превосходительство с Вашими неизменными успехами и достижениями. Сердечно поздравляем Вас с присуждением Вам международной "Премии Заида за человеческое братство" за Ваши усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и желаем Вам новых вершин в Вашей деятельности во имя высоких общечеловеческих ценностей.

После одержанной под Вашим руководством великой Победы в Карабахе Вы продолжаете даровать азербайджанскому народу гордость за исторически значимые победы и престижные международные награды на глобальной политико-дипломатической арене. Благодаря Вашим идеям и инициативам, служащим человеческому братству в мировом масштабе, Азербайджанское государство стало непобедимым, завоевало доверие и уважение на международной арене. Присуждение Вам этой престижной премии на основании документа, подписанного председателем Совета мусульманских старейшин, в котором Азербайджан с Вашего благословения представлен в лице шейх уль-ислама, - шейхом Аль-Азхара аш-Шарифа, верховным имамом Ахмедом Ат-Тайебом и покойным Папой Римским Франциском, является свидетельством признания человечеством угодных Всевышнему усилий и свершений Вашего превосходительства.

Мы испытываем гордость оттого, что образцовая модель межрелигиозного сотрудничества, мультикультурализма и межконфессионального согласия в Азербайджане получает признание во всем мире, и это - плоды Вашей современной и мудрой государственной политики. Без мира, стабильности и взаимопонимания невозможны прогресс и благополучие, и деятельность Вашего превосходительства, как политического лидера Азербайджана, в этом направлении заслуживает самых добрых слов и самых престижных наград. Еще одним ярким практическим примером Вашей ценной деятельности во имя идеалов, угодных Всевышнему, является то, что Вы находитесь в первых рядах глобальной повестки мира, участвуя в качестве учредителя в Совете мира. Для нас огромная гордость видеть Ваше превосходительство учредителем столь представительной глобальной платформы. Это вызывает чувство признательности и радости у верующих, являющихся неотъемлемой частью азербайджанского народа. Уверены, что этот Ваш исторический шаг, иншаллах, сыграет большую роль в деле установления глобального мира, устранения угроз и опасностей, беспокоящих человечество. Наши молитвы с Вами. Да хранит Всевышний Вас и Вашу дорогую семью!

Для нас безграничная честь быть руководителями религиозных конфессий страны, которой Вы руководите как решительный лидер мирового масштаба и мудрый государственный деятель, добившийся признания на международной арене основанной на национально-духовных, общечеловеческих и мультикультуральных ценностях государственной политики Азербайджана, заложенной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Как лица, испытывающие это чувство каждый раз, находясь за пределами страны, на самых представительных международных мероприятиях, желаем Вашей деятельности благословения Всевышнего.

Ваше превосходительство, Вы - сильный политический деятель, возносящий имя Азербайджана и славу азербайджанского народа на высоты. От имени верующих Азербайджана вновь выражаем Вам глубокую признательность за успехи и достижения, которых Вы добились для Азербайджана во всех сферах жизни благодаря Вашему мудрому государственному мышлению, передаем Вам наши наилучшие пожелания и благословение. Просим у Всевышнего содействия деяниям и усилиям удостоенного высшей награды победоносного Лидера, отличающегося уважением к национально-духовным и общечеловеческим ценностям, активного участника и учредителя Совета мира на глобальной арене.

Да хранит Всевышний Азербайджанское государство, да дарует Он Вашему превосходительству пребывание на вершинах во все времена! Аминь!

С глубоким уважением и почтением,

шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде

председатель Управления мусульман Кавказа

Алексий

епископ Бакинский и Азербайджанский Русской Православной церкви

Владимир Фекете

ординарий Апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане

Милих Евдаев

руководитель Общины горских евреев в Азербайджане

Александр Шаровский

руководитель Общины европейских евреев в Баку

Роберт Мобили

председатель Албано-удинской христианской религиозной общины

Замир Исаев

руководитель Бакинской религиозной общины евреев-сефардов".