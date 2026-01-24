https://news.day.az/society/1811716.html Отравление угарным газом в Сальяне Житель Сальянского района погиб, отравившись угарным газом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, происшествие было зафиксировано в селе Памбыгкенд Сальянского района. Житель села, Пашаев Рамин Вагиф оглы, 1985 года рождения, скончался в ванной комнате от отравления угарным газом.
Отравление угарным газом в Сальяне
Житель Сальянского района погиб, отравившись угарным газом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, происшествие было зафиксировано в селе Памбыгкенд Сальянского района.
Житель села, Пашаев Рамин Вагиф оглы, 1985 года рождения, скончался в ванной комнате от отравления угарным газом. Тело было помещено в Ширванский морг для проведения экспертизы.
По данному факту проводится расследование.
