Отравление угарным газом в Сальяне

Житель Сальянского района погиб, отравившись угарным газом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, происшествие было зафиксировано в селе Памбыгкенд Сальянского района.

Житель села, Пашаев Рамин Вагиф оглы, 1985 года рождения, скончался в ванной комнате от отравления угарным газом. Тело было помещено в Ширванский морг для проведения экспертизы.

По данному факту проводится расследование.