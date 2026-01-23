Бакинский метрополитен планирует купить сотни новых вагонов у Stadler

Бакинский метрополитен планирует купить сотни новых вагонов у компании Stadler Rail Group.

Как сообщает Day.Az, об этом стало известно по итогам встречи между председателем Правления ЗАО "Бакинский метрополитен", входящего в AZCON Holding, Вусалом Аслановым и делегацией компании "Stadler Rail Group" во главе с председателем Правления Петером Шпулером.

На встрече были обсуждены работы, которые планируется реализовать в рамках Государственной программы на 2025-2030 годы, а также вопросы закупки около 300 новых вагонов с минимальными эксплуатационными расходами. Было подчеркнуто, что реализация проектов при поддержке международных финансовых институтов является целесообразной.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о положительном влиянии современных систем управления движением и сигнализации (CBTC) на работу Бакинского метрополитена. Сообщается, что объявление тендера в этом направлении планируется до конца текущего года, а сам процесс охватит период 2028-2030 годов.

Петер Шпулер рассказал об опыте компании "Stadler" в реализации проектов в различных странах и внедрении новых технологий, отметив, что компания готова поделиться этими знаниями с Бакинским метрополитеном.