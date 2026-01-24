https://news.day.az/world/1811573.html В Турции произошло землетрясение В районе Сындыргы провинции Балыкесир в Турции в 00:24 по местному времени произошёл землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, подземные толчки ощущались также в Стамбуле, Измире и соседних провинциях.
В Турции произошло землетрясение
В районе Сындыргы провинции Балыкесир в Турции в 00:24 по местному времени произошёл землетрясение магнитудой 5,1.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, подземные толчки ощущались также в Стамбуле, Измире и соседних провинциях.
Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 11,04 км и ощущалось в нескольких провинциях Мраморного и Эгейского регионов, особенно в Стамбуле и Измире.
