В Турции произошло землетрясение

В районе Сындыргы провинции Балыкесир в Турции в 00:24 по местному времени произошёл землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, подземные толчки ощущались также в Стамбуле, Измире и соседних провинциях.

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 11,04 км и ощущалось в нескольких провинциях Мраморного и Эгейского регионов, особенно в Стамбуле и Измире.