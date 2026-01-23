Эти экзамены впервые пройдут в онлайн-формате

В Баку впервые в электронном формате будут проведены экзамены экстерната для лиц, которые в предыдущие годы не смогли завершить обучение в общеобразовательных школах на уровне общего среднего (IX класс) и полного среднего (XI класс) образования.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщили в Управлении образования города Баку.

Так, экзамены пройдут 31 января в школах № 10, 158, 229, 263 и в школе-лицее № 220 столицы.

Для участия зарегистрированы 1 497 человек: 371 - не завершившие обучение на уровне общего среднего образования и 1 126 - на уровне полного среднего образования. Всем кандидатам информация о времени и месте проведения экзамена будут направлены SMS-сообщения на указанные при регистрации мобильные телефоны. На экзамене обязательно необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Отмечается, что экстернат создает условия для тех, кто по разным причинам не смог получить общее среднее или полное среднее образование, чтобы они могли сдать выпускные экзамены и получить соответствующий документ.

Лица, успешно сдавшие экзамены экстерната, получат право участвовать в выпускных экзаменах Государственного экзаменационного центра для получения аттестата об общем среднем или полном среднем образовании.