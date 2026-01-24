https://news.day.az/world/1811718.html Сильные морозы пришли в Онтарио и Техас - ВИДЕО В Онтарио и Техас пришли 50-градусные морозы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На улице замерзает еда, столовые приборы и одежда. Представляем вашему вниманию данное видео:
