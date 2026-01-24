Назван фаворит главного боя UFC 324

Назван фаворит главного боя турнира UFC 324.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "РБ-Спорт".

В этом поединке встретятся британец Пэдди Пимблетт и американец Джастин Гейджи. На кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе. Фаворитом считается Пимблетт, коэффициент на его победу составляет 1,48. Поставить на Гейджи можно за 2,50.

На счету 31-летнего Пимблетта 23 победы при трех поражениях в карьере. 37-летний Гейджи провел 31 бой, в котором одержал 26 побед и потерпел пять поражений.