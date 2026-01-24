https://news.day.az/sport/1811692.html Назван фаворит главного боя UFC 324 Назван фаворит главного боя турнира UFC 324. Как передает Day.Az, об этом сообщает "РБ-Спорт". В этом поединке встретятся британец Пэдди Пимблетт и американец Джастин Гейджи. На кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе. Фаворитом считается Пимблетт, коэффициент на его победу составляет 1,48.
В этом поединке встретятся британец Пэдди Пимблетт и американец Джастин Гейджи. На кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе. Фаворитом считается Пимблетт, коэффициент на его победу составляет 1,48. Поставить на Гейджи можно за 2,50.
На счету 31-летнего Пимблетта 23 победы при трех поражениях в карьере. 37-летний Гейджи провел 31 бой, в котором одержал 26 побед и потерпел пять поражений.
