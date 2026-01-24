Гёйгёльcкий нацпарк окутал снег

Природа Гёйгёльского национального парка прекрасна во все сезоны года, и зима не является исключением. Выпавший снег придает еще больше очарования этому живописному уголку Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, парк особенно красив после снегопада: белоснежные леса, покрытые инеем деревья и тихие зимние пейзажи создают впечатление сказочной атмосферы.

