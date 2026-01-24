https://news.day.az/society/1811634.html Гёйгёльcкий нацпарк окутал снег - ФОТО Природа Гёйгёльского национального парка прекрасна во все сезоны года, и зима не является исключением. Выпавший снег придает еще больше очарования этому живописному уголку Азербайджана.
Гёйгёльcкий нацпарк окутал снег - ФОТО
Природа Гёйгёльского национального парка прекрасна во все сезоны года, и зима не является исключением. Выпавший снег придает еще больше очарования этому живописному уголку Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, парк особенно красив после снегопада: белоснежные леса, покрытые инеем деревья и тихие зимние пейзажи создают впечатление сказочной атмосферы.
Представляем фотоматериалы к новости:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре