В Сальяне произошла цепная авария

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в результате аварии, произошедшей на участке автодороги Алят-Астара, проходящем через территорию Сальяна, имеются пострадавшие.

На место происшествия была привлечена бригада скорой медицинской помощи, и раненые были эвакуированы в Сальянскую центральную районную больницу.