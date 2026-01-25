https://news.day.az/society/1811735.html В Сальяне произошла цепная авария - есть пострадавшие В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в результате аварии, произошедшей на участке автодороги Алят-Астара, проходящем через территорию Сальяна, имеются пострадавшие.
На место происшествия была привлечена бригада скорой медицинской помощи, и раненые были эвакуированы в Сальянскую центральную районную больницу.
