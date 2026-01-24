https://news.day.az/hitech/1811698.html Робот-помощник стал звездой соцсетей в Китае - ВИДЕО В одном из торговых центров Китая робот Unitree G1, выполнявший функции промоутера, внезапно "размялся" и начал демонстрировать движения конечностей, привлекая внимание посетителей. Как передает Day.Az, видео необычного поведения робота быстро разлетелось по местным социальным сетям, где устройство стало настоящей интернет-звездой.
Робот-помощник стал звездой соцсетей в Китае - ВИДЕО
В одном из торговых центров Китая робот Unitree G1, выполнявший функции промоутера, внезапно "размялся" и начал демонстрировать движения конечностей, привлекая внимание посетителей.
Как передает Day.Az, видео необычного поведения робота быстро разлетелось по местным социальным сетям, где устройство стало настоящей интернет-звездой.
Однако не факт, что компания Unitree довольна такой "самовольной инициативой" робота: несмотря на вирусную популярность, подобное поведение не было предусмотрено программой.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре