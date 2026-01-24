Робот-помощник стал звездой соцсетей в Китае

В одном из торговых центров Китая робот Unitree G1, выполнявший функции промоутера, внезапно "размялся" и начал демонстрировать движения конечностей, привлекая внимание посетителей.

Как передает Day.Az, видео необычного поведения робота быстро разлетелось по местным социальным сетям, где устройство стало настоящей интернет-звездой.

Однако не факт, что компания Unitree довольна такой "самовольной инициативой" робота: несмотря на вирусную популярность, подобное поведение не было предусмотрено программой.