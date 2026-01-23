https://news.day.az/world/1811566.html Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся завтра Участники трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби намерены продолжить переговоры в субботу, 24 января. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Новость обновляется
Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся завтра
Участники трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби намерены продолжить переговоры в субботу, 24 января.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре